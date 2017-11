Manolas pakte bewust geel om WK-play-offs niet te missen, maar wordt toch geschorst

Manolas pakte bewust geel in de match tegen Cyprus. Manolas pakte bewust geel in de match tegen Cyprus.

Griekenland kan in zijn eerste play-offwedstrijd tegen Kroatië geen beroep doen op Kostas Manolas. De speler van AS Roma wordt geschorst door de FIFA wegens spelbederf. Hij had in de voorlaatste WK-kwalificatiematch immers bewust geel gepakt om er in de play-offs zo toch te kunnen bijzijn.