Sepp Blatter woont het WK 2018 bij "op verzoek van Poetin"

Blatter werd in 2015 herkozen voor een vijfde termijn als FIFA-voorzitter, maar moest kort daarna opstappen nadat hij in opspraak was gekomen in een corruptieschandaal. Hij kreeg samen met ex-UEFA-voorzitter Platini een schorsing voor een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro die Platini in 2011 van Blatter kreeg.

Sindsdien leven beide bobo's op gespannen voet met elkaar. Platini noemde Blatter enkele maanden geleden "de grootste egoïst die ik in mijn leven heb gezien". Blatter van zijn kant beloofde dan weer om nog voor de start van het WK een "gepeperd" boek uit te brengen met zijn visie op de feiten uit het verleden.