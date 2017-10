Loting WK-barrages: Zweden-Italië is klepper, Griekenland loot Kroatië

Dé blikvanger bij de loting in Zürich was Italië, dat door Spanje naar de 2e plaats in zijn voorrondegroep en dus naar de barrages werd verwezen. De Italianen krijgen als reekshoofd met Zweden een van de pittigste niet-reekshoofden.

Zweden won dan wel al 30 jaar niet tegen Italië in een match met inzet, toch gooide het in zijn groep hoge ogen door Frankrijk te verslaan en onder meer Nederland achter zich te houden. Zweden speelde ook 4 jaar geleden barrages, maar toen verloor het tegen Portugal. Als Italië het niet haalt, is het er voor het eerst sinds 1958 niet bij.

Griekenland, dat 2e werd in de groep van België, zal het op 9 en 14 november moeten opnemen tegen Kroatië. Zwitserland, dat maar op de valreep de rechtstreekse kwalificatie verspeelde, lijkt met Noord-Ierland de meest haalbare kaart te hebben. Denemarken-Ierland kondigt zich dan weer aan als een evenwichtig duel.