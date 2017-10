Xavi: "Ik, bondscoach van Qatar op het WK 2022? Waarom niet?"

"Waarom zou ik niet bondscoach van Qatar kunnen zijn als het WK hier plaatsvindt in 2022?", vraagt hij zich af. "Dat lijkt me een leuk idee."

"Ik zal natuurlijk een beetje ervaring als coach moeten opdoen en een staf rondom mij moeten hebben. Maar het pleit in mijn voordeel dat ik de Qatarese spelers al goed ken."

"Ik ben hier in Qatar om het voetbal naar een hoger niveau te tillen", zegt Xavi over zijn ervaring in het Midden-Oosten. "Zodat het land strijdbaar zal zijn op het WK. Het doel is om hier uiteindelijk bondscoach te worden. Coach van Barcelona, dat zou helemaal een droom zijn."