Video: Syrië houdt WK-droom levend dankzij late penaltygoal tegen Ryan

Syrië werd derde in groep A van de Aziatische zone en mocht daardoor play-offs spelen tegen Australië, de nummer drie uit groep B. Dat werd in Syrië al gevierd als een WK-overwinning en nu konden de supporters opnieuw vieren.

In de heenmatch van het duel met Australië sleepte Syrië een 1-1-gelijkspel uit de brand. Mathew Ryan stond in doel bij Australië en zag hoe Robbie Kruse zijn land na veertig minuten op voorsprong bracht. De Australiërs hadden de match, die in Maleisië op neutraal terrein werd gespeeld, stevig in handen, maar konden niet meer scoren.

In het slot drong Syrië wel aan. In de 85e minuut legde de scheidsrechter de bal op de stip. Al-Soma, de man die ook in de laatste groepsmatch al de beslissende goal had gescoord, deed zijn land opnieuw even alles vergeten. Hij legde de 1-1 voorbij Ryan.

De return wordt dinsdag in Sydney gespeeld. Wie als winnaar uit de bus komt, mag wel nog niet naar het WK. Dat land moet eerst nog een intercontinentale play-off spelen tegen de nummer vier uit de CONCACAF-zone.