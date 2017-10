Oudere broer van Yaya Touré wordt assistent van Wilmots in Ivoorkust

Kolo Touré is 36. Touré is ook al assistent bij de nationale ploeg voor Ivoriaanse spelers die in het eigen land aantreden en bij de nationale U23-ploeg, die mikt op olympische kwalificatie. Verder behoort hij tot de technische staf van de Schotse kampioen Celtic.

De voormalige international liet medio september weten dat hij niet meer zal terugkeren als voetballer. Vorig seizoen was hij voor het laatst actief bij Celtic. Touré, een verdediger, kwam eerder uit voor Arsenal, Manchester City en Liverpool. Voor Ivoorkust kwam hij tot 120 interlands.