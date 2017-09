Voor de finale op 15 juli in Moskou gingen 50.000 toegangsbewijzen de deur uit. De openingswedstrijd, die op 14 juni ook in het Luzhniki-stadion wordt afgewerkt, was goed voor 40.000 aanvragen.

Na Rusland kwam de meeste belangstelling voor tickets van supporters uit Mexico, Argentinië, Brazilië, China, de Verenigde Staten, Colombia, Duitsland en Engeland.