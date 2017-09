Balliauw tipt WK-bezoekers: "Charmeer een Rus en hij doet alles voor je"

Eens aangekomen in Rusland moet u op zoek naar een verblijfplaats. "De hotels zijn goed, maar er zijn ook goedkopere alternatieven", zegt Balliauw

"Rusland is helemaal mee met alle vormen van onlinetechnologie zoals airbnb of Uber voor transport. Online kamers bij mensen thuis of hostels boeken, kan geen probleem zijn. Ik zou wel opletten voor mensen die aan treinstations staan om kamers te verhuren. Of voor taxi's die spontaan hun diensten aanbieden."

"Campings heb ik bijna nog nooit gezien in Rusland. Russen brengen wel graag een dag buiten in de natuur door, maar ze zetten niet vervolgens een tent op in een bos om te overnachten."