Hugo Broos en Kameroen zien laatste WK-hoop in rook opgaan

Kameroen stond met de rug tegen de muur nadat het vrijdag - ook al tegen Nigeria - met 4-0 de boot was ingegaan. Een overwinning was vandaag dus aangewezen voor het elftal van Hugo Broos, maar die kwam er niet.

Na een halfuur was het Moses Simon (AA Gent) die voor de openingstreffer tekende namens Nigeria. Kameroen meteen in nauwe schoentjes. De gelijkmaker via Aboubakar een kwartier voor tijd kwam te laat: 1-1 was de billijke eindstand.

Een ontgoocheling voor de Kameroeners, die met een 3 op 12 nu mathematisch geen kans meer maken op kwalificatie voor het WK. Opmerkelijk, aangezien Kameroen in januari nog de Afrika Cup in de wacht wist te slepen.