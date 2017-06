1 jaar voor WK: "Het moet en zal klaar zijn, maar factuur wordt angstaanjagend"

Een klassieke vraag voor een groot toernooi, zijn de stadions klaar? "Ze zijn redelijk af, maar nog niet alles is in orde. De Russen kennende komt dat goed, maar het zal een beetje op zijn Russisch zijn. Het zal allemaal op het laatste nippertje gebeuren. Het zal soms met haken en ogen aan elkaar hangen."

"Het grote probleem is dat de stadions heel duur geworden zijn. De Zenit Arena is bijvoorbeeld een ramp. Dat stadion moest in 2008 al klaar zijn, maar is nog altijd niet helemaal afgewerkt. De kosten zijn waanzinnig uit de hand gelopen. We weten nog niet wat het uiteindelijke prijskaartje zal zijn. Het is tot nu toe al zes keer duurder dan oorspronkelijk gepland, maar het zou nog veel duurder kunnen worden."

"Dat komt natuurlijk door corruptie en slecht management. Dat is typisch bij grote bouwprojecten in Rusland. Men geeft cadeautjes aan bevriende aannemers en politici."

In het oorspronkelijke plan zou er in 16 stadions gespeeld worden, maar het worden er uiteindelijk maar 11. "De kosten lopen zo hoog op dat ze wel moeten snoeien. Ze doen veel minder dan wat met zo'n budget zou kunnen. Eigenlijk ging Rusland ook het wegenstelsel aanpakken en TGV-lijnen leggen tussen alle deelnemende steden, maar dat is allemaal geschrapt. Al het geld dat ze hadden kunnen uitgeven aan de verbetering van het land, is weg."