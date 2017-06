Leuvens TopSportsLab begeleidt WK-refs: "Dit is waar we naar streefden"

Het brengt natuurlijk ook een vracht aan verantwoordelijkheid met zich mee, maar dit is waar we naar streefden.

Het brengt natuurlijk ook een vracht aan verantwoordelijkheid met zich mee, maar dit is waar we naar streefden.

In 2015 werd TSL door de FIFA gecontacteerd voor het WK dames in Canada en werden er testen gedaan tijdens de Copa America, het WK U17 in Santiago de Chile en de Olympische Spelen in Rio. Nu is er ook een samenwerking afgesloten voor de Wereldbeker.

"Waar gaat dit heen? We zijn nog maar enkele jaren bezig en we nestelen ons nu al op dit podium", reageert een trotse CEO Alexander Janssen. "Het brengt natuurlijk ook een vracht aan verantwoordelijkheid met zich mee, maar dit is waar we naar streefden."

"Ik ben enorm trots op ons jong en gepassioneerd team van uitmuntende sportwetenschappers die stuk voor stuk bezeten zijn door voetbal. TopSportsLab is hoofdzakelijk gericht op professionele voetbalploegen, maar ook de begeleiding van scheidsrechters hebben we de laatste jaren sterk ontwikkeld onder leiding van expert Werner Helsen (Professor KU Leuven)."