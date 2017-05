Europa krijgt 3 extra tickets voor WK 2026, Afrika en Azië stevig beloond

Europa 16 (van 13)

Afrika 9 (van 5)

Azië 8 (van 4,5)

Zuid-Amerika 6 (van 4,5)

Noord- en Midden-Amerika 6 (van 3,5)

Oceanië 1 (van 0,5)

Het gastland (soms meerdere) is zoals altijd automatisch geplaatst voor het WK. Dit gaat ten koste van het quotum van het bewuste continent. Voorlopig is het gezamenlijke dossier van Mexico, de VS en Canada de enige kandidaat voor de organisatie in 2026. Tegenkandidaten hebben nog tot 11 augustus om hun kandidatuur in te dienen. Europa en Azië mogen niet meedingen, want zij hebben al de laatste twee WK's (Rusland en Qatar).