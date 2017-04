Videoref kan volgend jaar ingrijpen tijdens WK voetbal

Op het WK voetbal van komend jaar in Rusland zal er tijdens de wedstrijden gebruik gemaakt worden van videoscheidsrechters.

"Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties over het systeem gehoord", vertelde Gianni Infantino vandaag op het 67e congres van de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie Conmebol. "Daarom hebben we beslist om op het WK in Rusland gebruik te maken van videoscheidsrechters."

Een videoref kan onder meer oordelen of een een strafschop al dan niet terecht is.