VS, Canada en Mexico bevestigen: "Wij willen samen het WK voetbal organiseren"

Voor een WK voetbal in Midden- of Noord-Amerika moeten we al een tijdje teruggaan in de tijd naar 1994. Toen organiseerde de VS het grootste sportevenement ter wereld en werd Brazilië wereldkampioen.

Mexico organiseerde het WK in 1970 en 1986, met Brazilië en Argentinië als eindwinnaar. Canada was dan weer het gastland voor het jongste WK voetbal bij de vrouwen in 2015, met de VS als winnaar.

"Het is een belangrijke dag voor het voetbal in de VS en bij uitbreiding heel Amerika", zegt Sunal Gulati, de voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond. "We zijn ervan overtuigd dat het de juiste beslissing is voor onze regio en de voetbalsport."

Nog nooit eerder vond een WK voetbal plaats in drie landen. Het WK 2026 krijgt bovendien een recordaantal van 48 ploegen. Tot 2020 kunnen kandidaat-organisatoren zich melden bij de Wereldvoetbalbond FIFA.