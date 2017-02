Infantino over WK 2026: "Moedigen organisatie met meerdere landen aan"

Gianni Infantino, de voorzitter van FIFA, heeft nu gezegd dat hij een WK in meerdere landen aanmoedigt. "We moeten tonen dat we redelijk zijn en we moeten ook denken aan de lange termijn", zegt hij. "We kunnen misschien 2, 3 of 4 landen samenbrengen, die dan elk 3 tot 5 stadions hebben. Die landen liggen wel liefst dicht bij elkaar."

Infantino opent daarmee de deur voor een gezamenlijk bod van Canada, de Verenigde Staten en Mexico, die interesse getoond hebben in het WK. Bovendien biedt het voorstel een oplossing voor de kritiek dat de organisatie handenvol geld kost en dat de gloednieuwe stadions er na een paar maanden alweer verlaten bijliggen.

Het WK voetbal werd in 2002 al eens door twee landen samen georganiseerd. Japan en Zuid-Korea zorgen toen voor die primeur.

Het EK daarentegen wordt wel vaker in meerdere landen georganiseerd. In 2000 viel die eer te beurt aan België en Nederland. Ook in 2008 (Oostenrijk en Zwitserland) en 2012 (Polen en Oekraïne) was dat het geval. In 2020 vindt het EK zelfs plaats in 13 Europese landen.