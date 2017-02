Europa eist 16 tickets voor uitgebreid WK voetbal in 2026

UEFA-voorzitter Ceferin probeert zoveel mogelijk uit de brand te slepen. UEFA-voorzitter Ceferin probeert zoveel mogelijk uit de brand te slepen.

In 2026 wordt het WK voetbal met 48 in plaats van 32 landen gespeeld. Europa, dat nu recht heeft op 13 tickets, eist ook een deel op van de grotere koek. "Het is realistisch dat we minstens 16 tickets eisen", zegt UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin.