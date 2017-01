La Liga-preses: "Infantino gedraagt zich zoals Blatter"

Onder meer vanuit Duitsland was er veel kritiek over de uitbreiding van het WK. "Hopelijk zullen ze in Duitsland binnenkort inzien dat dit goed is voor veel landen in de wereld. Na de uitbreiding kunnen meer landen dromen van het WK", zegt Infantino.

"Duitsland zal er bij gelijk welk format bij zijn op een WK, maar dat geldt niet voor veel andere landen. Door meer teams toe te laten op het WK zal er meer geïnvesteerd worden in het voetbal. Trouwens, de kwaliteit van het voetbal neemt wereldwijd toe. Op het laatste WK werden grootmachten Engeland en Italië in de groepsfase uitgeschakeld door Costa Rica."

In een groepsfase met maar twee wedstrijden zullen er wellicht meer gelijke standen zijn. Een van de denkpistes om dat tegen te gaan is het nemen van strafschoppen na gelijkspel in de groepswedstrijden.

"Het is altijd goed om zaken op het veld te beslissen. Maar ik denk dat elke wedstrijd belangrijk zal zijn. Je wilt als land toch groepswinnaar worden? Of er een penaltyreeks komt, is wel pas iets voor later. Dat moet besproken worden als het WK dichterbij komt."