D'Hooghe over WK met meer landen: "Iedereen zal het principe goedkeuren"

Dinsdag beslist de Wereldvoetbalbond FIFA over het voorstel om vanaf 2026 40 of 48 landen te laten deelnemen aan het WK. Michel D'Hooghe, lid van het Uitvoerend Comité van de FIFA, schat de FIFA-vergadering in. "Als men formules voorstelt met maximaal 7 wedstrijden, dan kan ik daar in meegaan. Als het meer moet zijn, dan doe ik dat niet."