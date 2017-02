Turkije daagt Duitsland uit voor EK 2024

Ook de minister van Sport Akif Cagatay Kiliç was aanwezig. Hij verzekerde dat zijn land een evenement van die omvang vlot aankan. "Of het nu gaat om wegen, bruggen of luchthavens, er stelt zich geen enkel probleem", zegt de minister.

Het is nog afwachten wie zich, naast Duitsland, nog kandidaat stelt voor het EK van 2024. Mogelijk komt er nog een gezamenlijke kandidatuur van Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen.