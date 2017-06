"Ronaldo lacht nauwelijks. Behalve als André Silva scoort"

"André Silva (l) en Cristiano Ronaldo (r) zoeken mekaar op het veld." "André Silva (l) en Cristiano Ronaldo (r) zoeken mekaar op het veld."

In de Confederations Cup zijn we toe we aan de halve finales. Eddy Demarez neemt de 4 teams onder de loep. "Portugal wil het toernooi echt winnen", merkt onze commentator op. "Normaal gezien spelen ze zondag de finale tegen Duitsland."