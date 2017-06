"Videoref zal niet alles oplossen, maar is wel absolute meerwaarde"

"Die scheidsrechter gisteren heeft geen al te beste beurt gemaakt. De man heeft de situatie waar het over gaat helemaal kunnen herbekijken op beeld, maar heeft beslissingen genomen die niet aanvaardbaar leken", zegt Jeurissen.

"Eerst aan het shirtje trekken, daarna een zware tackle en dan duwen, trekken en slaan: daar gaf de ref een minimale sanctie voor. Dat is natuurlijk niet goed gearbitreerd en dat staat los van de inzet van video-assistentie. Zo zie je maar dat een ref zelfs met een video nog altijd een slechte beslissing kan nemen."

"Want dat is de kern van de zaak: iedereen moet goed beseffen dat de scheidsrechter beslist. Niet de videoref. De videoref maakt de scheidsrechter alleen attent op een mogelijk foute beslissing van hem of zijn assistenten. Uiteindelijk is het nog altijd aan de scheidsrechter die de baas is en de knoop doorhakt."