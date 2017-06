Hugo Broos ergert zich blauw aan manke organisatie in Rusland

Hugo Broos is als bondscoach van Kameroen aan de slag op de Confederations Cup. Samen met Oostende-speler Sebastien Siani arriveerde hij woensdag te laat voor de persconferentie, maar hij benadrukte dat de fout daarvoor niet bij de Kameroense delegatie lag.

"Dit is niet onze schuld. Het is al de tweede keer dat ik mij erger", stak Broos van wal. "In Moskou kwamen we een uur te laat aan in het stadion door het verkeer en gisteren kenden we hetzelfde probleem. Allereerst kwam de bus 45 minuten te laat toe aan het hotel. Daarna kwamen we vast te zitten in het verkeer in Sint-Petersburg."

"Ik zit hier echt verveeld mee. Er wordt een bepaald schema opgemaakt. Maar als je dan pas om 22u in het hotel toekomt en nog moet eten, is dat erg vervelend. Met het oog op het WK van volgend jaar moet er gewerkt worden aan de transfers richting de stadions."