Ronaldo ontevreden na gelijkspel: "Niet de uitslag die we wilden"

"We hadden de buit bijna binnen, maar slikten in de laatste minuut toch nog de gelijkmaker", zei de Portugese kapitein aan FIFA-TV. "Maar dat is nu eenmaal voetbal. Er staan nog twee groepsmatchen voor de boeg en we blijven erin geloven."

"Dat is de sterkte van onze ploeg, dat we in deze situatie rustig blijven. We moeten nu al denken aan de volgende match, want die moeten we winnen. Dan komt de kwalificatie voor de halve finale dichtbij."

Rusland, dat gisteren Nieuw-Zeeland klopte met 2-0, voert poule A aan met drie punten. Mexico en Portugal volgen met een punt, voor een puntenloos Nieuw-Zeeland. De eerste twee teams stoten door naar de halve finales.