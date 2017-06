Confederations Cup 2017: een "non-event" of gaat u toch lekker kijken?

"Daarbij zijn Emre Can, Julian Draxler en Marc-Andre ter Stegen. Maar van vaste waarden als Manuel Neuer, Toni Kroos of Mesut Özil is geen sprake."

"De revelatie van het EK, Joshua Kimmich is er ook opnieuw bij. Bij Bayern München speelde hij niet veel, dus is hij nog fris. Het Duitse experiment kan fris voetbal opleveren, maar dat valt af te wachten."

"Van gastland Rusland hebben we tegen de Rode Duivels gezien dat de nationale ploeg pover is. Mexico is altijd onvoorspelbaar, maar ook wispelturig. Hugo Broos heeft dan weer gezegd dat dit toernooi de echte test wordt om te weten waar Kameroen staat op internationaal niveau. Heel veel verwacht ik er niet van."

"Australië mist zijn aanvoerder en motor Mile Jedinak. Maar sowieso komt de ploeg normaal tekort. Dat kan zeker gezegd worden van Nieuw-Zeeland."