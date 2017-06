Broos (Kameroen): "Met bescheiden ambities naar Confederations Cup"

Hugo Broos was begin februari God in Kameroen, nadat hij met de nationale ploeg de Afrika Cup had gewonnen. Kan hij in de Confederations Cup stunten met zijn "Ontembare Leeuwen"?

"De voorbereiding verliep alvast goed", zegt Broos aan Sporza. "We hebben zaterdag gewonnen tegen Marokko (1-0). Tegen Colombia verloren we met 0-4."

"Maar in die 2 duels was het de bedoeling om de hele spelersgroep in actie te laten komen. Tegen Colombia speelden we met 7 à 8 spelers die normaal niet in de basis staan. En dat tegen een Colombia op volle sterkte. Het klasseverschil was duidelijk.”