Scheidsrechters mogen matchen stopzetten na racistische uitlatingen van fans

De Wereldvoetbalbond schakelt nog een versnelling hoger in haar strijd tegen racisme. "We zullen grote veranderingen introduceren op de Confederations Cup. Zo willen we de scheidsrechter meer mogelijkheden geven om ervoor te zorgen dat de sfeer in het stadion respectvol is", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Scheidsrechters kunnen wedstrijden nu stilleggen en een boodschap laten omroepen als ze bijvoorbeeld racistische gezangen horen. Als het gedrag van de supporters niet verbetert, kan de wedstrijd daarna zelfs stopgezet worden.

Er zullen ook officials tussen de supporters op de tribunes lopen om ongepast gedrag op te speuren en te rapporteren.