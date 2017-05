Wereldkampioen Duitsland met heel jonge selectie naar Confederations Cup

Löw wil ondanks de jonge selectie toch een goed toernooi spelen in Rusland. De wereldkampioen rekent daarvoor onder meer op Julian Draxler (PSG) en Leroy Sané (Man.City). De twee middenvelders zijn de grootste namen in de selectie.

"We hebben heel veel goede jonge spelers met veel potentieel", klonk het op de persvoorstelling. "De Confederations Cup is het ideale toernooi voor hen om te groeien en zich aan te passen aan onze systemen."

"Drie grote toernooien in drie jaar tijd is gewoon iets te veel van het goede. De selectie is zorgvuldig gekozen en we proberen ons op de meest professionele manier voor te bereiden. Veel mensen vragen zich af of het een nuttig toernooi is. We gaan naar daar met dezelfde ingesteldheid als naar een WK of een EK."

De "Mannschaft" neemt het in groep B op tegen Kameroen, Chili en Australië. De Confederations Cup wordt voor de tiende keer georganiseerd en geldt als de ultieme voorbereiding voor gastheer Rusland op het WK van volgend jaar. Brazilië won het toernooi al vier keer.