Ezekiel wil zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije

Ezekiel werd in 2014 door Standard verkocht aan Al-Arabi uit Qatar. De club wou de 23-jarige Nigeriaan verder ervaring laten opdoen in Europa en verhuurde hem opnieuw aan Standard en een seizoen later aan Anderlecht.

Maar bij paars-wit bleef hij onder de verwachtingen en werd de huurovereenkomst niet verlengd. Afgelopen seizoen speelde hij 24 wedstrijden voor Al-Arabi, maar Ezekiel liet al langer verstaan weg te willen uit het Midden-Oosten.

Konyaspor biedt hem een uitweg. Vrijdag tekent Ezekiel een contract voor drie seizoenen in Turkije. Over het transferbedrag is niets bekendgemaakt.