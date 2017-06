Nabil Dirar tekent voor drie seizoenen bij Fenerbahçe

De 31-jarige Dirar heeft vijf seizoenen het shirt van Monaco gedragen. In totaal kwam hij in 187 wedstrijden in actie. De hoogtepunten in al die jaren waren de titels in de Franse tweede (2013) en eerste klasse (2017).

Afgelopen seizoen kwam Dirar in de competitie wel maar een keer of 18 in actie bij de Monegasken. Het was tijd om andere lucht op te snuiven en dat doet de rechterflankspeler nu dus. Bij Fenerbahçe hoopt de voormalige speler van Diegem, Westerlo en Club Brugge weer meer speelkansen te krijgen.

Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen derde eindigde in de Turkse competitie, plukte eerder deze week ook al Mathieu Valbuena weg bij Lyon.