Theo Bongonda werd in januari 2015 door Celta de Vigo weggeplukt bij Zulte Waregem. De flankaanvaller kon zich te weinig in de basisploeg knokken van de Spaanse club, die het afgelopen seizoen tot in de halve finales van de Europa League schopte.

Bongonda trekt dan ook naar Turkije. Trabzonspor huurt de Belgische spits een jaartje en zou ook een aankoopoptie in de huurovereenkomst hebben laten opnemen.