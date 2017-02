Ex-coach van Gent vliegt de laan uit bij Galatasaray

De iets oudere voetbalvolgers zullen Jan Olde Riekerink misschien nog kennen als coach van AA Gent. Daar hield hij het iets meer dan een jaar uit, bij Galatasaray is hem dat niet gelukt.

Olde Riekerink loste vorig seizoen Mustafa Denizli af. Hij slaagde erin de Turkse beker te winnen, maar in de competitie kon hij het schip niet meer rechttrekken. Galatasaray werd pas zesde.

Dit seizoen gaat het niet veel beter. De club van Rode Duivel Luis Pedro Cavanda staat op de derde plaats, op 5 punten van koploper. Erger is dat het ook al is uitgeschakeld in de beker, tegen seizoensrevelatie Basaksehir.