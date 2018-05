Blatter: "Sarkozy vroeg Platini om voor Qatar te stemmen"

Morgen komt het boek van Sepp Blatter "Mijn waarheid" uit. Daarin komt hij onder meer terug op de toewijzing van het WK voetbal in 2022.

"In het Uitvoerend Comité van de FIFA was er consensus dat het WK 2018 in Europa zou plaatsvinden en vier jaar later was Noord-Amerika aan de beurt. De Verenigde Staten waren de enige kandidaat uit Noord-Amerika, maar het WK ging toch niet naar de VS", zegt Blatter.

"De reden was een politieke interventie van Nicolas Sarkozy, op dat moment president van Frankrijk. Hij heeft toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini gevraagd, niet geëist, om te stemmen voor Qatar."

Blatter beschrijft in zijn boek een cruciale lunch met Sarkozy, de Qatarese delegatie en Platini. "Het was een commerciële en economische overeenkomst. Ik had er zelf niets mee te maken."