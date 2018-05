Platini over WK 1998: "Groepsindeling werd vooraf gemanipuleerd"

De voormalige voorzitter van de UEFA gaf toe dat gastland Frankrijk en WK-favoriet Brazilië pas in de finale tegenover elkaar konden staan. "Frankrijk moest in groep A komen, Brazilië in groep C. Op die manier zouden ze elkaar niet kunnen treffen als ze beiden hun groep wonnen", zegt Platini.

Volgens de Fransman is het allemaal niet zo erg en gebeurt het altijd. "Als gastland ga je jezelf niet 6 jaar lang voorbereiden op een WK waar je in de kwartfinale al tegen de topfavoriet moet spelen. Denk je dat dat bij andere WK's niet gebeurt?"

Waar vooraf voor gezorgd werd, gebeurde ook effectief. De finale werd er een tussen Frankrijk en Brazilië. De Fransen wonnen met 3-0. Een finale met een geurtje aan, blijkt nu. De FIFA schorste Platini in 2015 al voor 8 jaar wegens corruptie. Later werd die nog teruggebracht naar 4 jaar.