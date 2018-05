Vormer bekroont sterk seizoen met eerste selectie voor Oranje

In totaal riep Koeman 25 spelers op voor het tweeluik. Als bekroning van een sterk seizoen kreeg Vormer voor de eerste keer in zijn carrière een uitnodiging om voor Oranje te spelen. De 30-jarige kapitein van Club Brugge won dit jaar de Gouden Schoen en had een groot aandeel in de titel van zijn team.

Nederland heeft zich niet kunnen plaatsen voor het WK in Rusland. In de WK-voorrondes sneuvelde Oranje achter groepswinnaar Frankrijk en Zweden. Twee jaar geleden misten onze noorderburen ook al het EK in Frankrijk.