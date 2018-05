VIDEO: "Den Tuveneir" wint Champions League met Marseille (1993)

In het seizoen 1993-1993 heeft de UEFA Europacup I omgedoopt tot de Champions League. Olympique Marseille wint groep A (met Club Brugge) en komt in de finale uit tegen topfavoriet AC Milan.

Het team van multimiljonair Silvio Berlusconi treedt in München aan met o.a. Frank Rijkaard, Marco van Basten en Paolo Maldini tussen de lijnen. Maar het is Marseille dat de score opent. Net voor de rust mikt Basile Boli met zijn hoofd - "boule" in het Frans - de 1-0 op het bord.