Duitsland niet opgezet met bezoek internationals aan Erdogan

Bij de Mannschaft hebben Mesut Özil en Ilkay Gündogan het een en ander uit te leggen. "Ze waren zich niet bewust van de symboliek", reageert teammanager en oud-aanvaller Oliver Bierhoff, "maar we kunnen de ontmoeting natuurlijk niet goedkeuren. Dat zullen we ook bespreken met de spelers."

Özil en Gündogan zijn allebei in Duitsland geboren. Özil speelde al 89 interlands voor de Mannschaft, Gündogan zit aan 24 "Länderspiele". Ook Cenk Tosun is in Duitsland opgegroeid, maar hij koos voor de Turkse A-ploeg.