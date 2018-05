Officieel: Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië

Roberto Mancini wordt voor het eerst bondscoach van een land. Roberto Mancini wordt voor het eerst bondscoach van een land.

Het was het slechtst bewaarde geheim in het voetbal, maar Roberto Mancini hoeft niet langer rond de pot te draaien: hij is de nieuwe coach van La Squadra Azzurra. Hij volgt Giampiero Ventura op, die er niet in slaagde Italië naar het WK te loodsen.