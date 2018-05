VIDEO: KV Mechelen wint Europacup II (11 mei 1988)

De finale van de Beker der Bekerwinnaars vindt plaats in Straatsburg. De supporters van KV Mechelen zijn massaal aanwezig in de Franse stad. Achter de Kazerne speelt de Belgische bekerwinnaar gemiddeld voor 8.000 thuisfans, in Straatsburg zijn ze met 12.000.

Tegenstander Ajax heeft 20.000 supporters op de been gebracht. De Belgische supporters hebben wat angst voor de harde kern, maar de Nederlanders gedragen zich in hartje Straatsburg. Al gaat één Ajacied wel met een sjaal van een KVM-supporter lopen.

Na de finale halen de Belgen hun gram. "Ajax is een wasproduct", zingen ze luidkeels.