Borkelmans wordt bondscoach bij Jordanië: "Marc heeft mij aangeprezen"

Wat gaat hij nu juist doen bij de Jordaanse nationale ploeg? "Ik ben eigenlijk 2e bondscoach. De persoon die daar nu is, wil ik graag houden omdat hij die groep kent."

Jordanië is de nummer 117 op de FIFA-ranking. Jamal Abu-Abed is de huidige bondscoach. In mei oefent Jordanië tegen Cyprus en China.

Borkelmans weet nog niet echt wat hij van het Jordaanse avontuur mag verwachten: "Ik kan echt niet zeggen hoe de competitie daar is, ik ken de spelers niet. Ik krijg de nationale ploeg onder mijn hoede. Ik moet de staf maken, er moet nog professioneler gewerkt worden. Dat zijn mijn bevoegdheden. Ik laat alles op mij afkomen."

Het is een sprong in het duister. "Zeker. Maar ik ben iemand die zulke uitdagingen aangaat. Dit is een mooie kans en die wil ik pakken. Voor mij is het belangrijk dat ik daar iets kan opbouwen. Dat doe ik graag." Na zijn twee weken in mei begint hij er echt aan op 1 juli.