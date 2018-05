Het einde van Lierse: de pieken en dalen van een traditieclub

In 2010 pakt Lierse de titel in Tweede Klasse. De terugkeer op het hoogste niveau zou 5 jaar duren. Lierse sukkelt in 2015 tot in Play-Off III, waar het eerst nog Cercle Brugge uitschakelt. In de eindronde met de tweedeklassers gaat het alsnog mis.

In het seizoen 2016-2017 ondergaat Tweede Klasse een metamorfose. De competitiehervorming zorgt ervoor dat er nog maar acht ploegen kunnen strijden voor promotie naar 1A, de voormalige Eerste Klasse. Lierse behaalt over een gans seizoen de meeste punten in 1B, maar de club grijpt twee keer naast een periodetitel.

Ook in zijn laatste seizoen in 1B kan Lierse zijn ambities niet waarmaken. Het kan niet langer opboksen tegen kapitaalkrachtigere concurrenten. De schuldenberg wordt steeds groter en een ultieme poging om een overnemer te vinden springt af. Lierse faalt in zijn examens voor de Licentiecommissie en het BAS. Na 112 jaar komt er een einde aan Lierse SK.