Leekens combineert job bij Hongarije met lokale politiek in Oostkamp

Georges Leekens (68) is momenteel bondscoach van het Hongaarse nationale elftal, maar hij heeft nog wat tijd over. Hij stapt in de lokale politiek.

Het was CD&V-voorzitter Wouter Beke die het nieuws bekendmaakte via Twitter. "Ik geniet alle dagen van de Oostkampse levenskwaliteit, en geef daarom graag iets terug", zo citeerde Beke in zijn tweet de gewezen bondscoach.