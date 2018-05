Vandenhaute dan toch in het voetbal: hij start topsportbedrijf met Bob Claes en Peter Smeets

In eerste instantie gaat Let’s Play zich op voetballers richten, later kunnen daar ook andere topsporters bijkomen. Het bedrijf wil naar eigen zeggen een 360°-begeleiding aanbieden: de zakelijke belangen van de spelers behartigen, maar hen ook begeleiden bij het uitstippelen van hun carrière met aandacht voor alle menselijke aspecten.

Bob Claes (33) ging in 2011 aan de slag bij Standard, eerst als commercieel directeur, later werd hij in Luik Algemeen Directeur, tot hij in september 2016 de club verliet. Rond de jaarwisseling was Claes nog in beeld bij KV Mechelen om er een leidinggevende functie te bekleden, maar dat ging finaal niet door.

Peter Smeets (50) werd bekend als begeleider van een paar toptalenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht zoals Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Hij was zeven jaar in dienst van Anderlecht en ging nadien samenwerken met spelersmakelaar Christophe Henrotay als individueel begeleider van ook opnieuw Lukaku, Tielemans, Dendoncker, maar ook Vadis Odjidja en nog een heleboel andere jonge voetballers.

Smeets heeft meteen ook een einde gemaakt aan de samenwerking met Henrotay. Of dat betekent dat voetballers als Tielemans of Dendoncker mee met Smeets overstappen naar het nieuwe bureau zal in de toekomst nog moeten blijken.