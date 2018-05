Italiaanse media: "Mancini wordt onze nieuwe bondscoach"

Volgens onder meer Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport zaten Mancini en bondsvertegenwoordigers Alessandro Costacurta en Lele Oriali gisteren twee uur samen in de woning van de coach in Rome.

Daar sloten ze naar verluidt een overeenkomst over een contract van twee jaar. Mancini zou 4 miljoen euro per seizoen gaan verdienen als bondscoach.

Zenit Sint-Petersburg, de huidige nummer 4 in de stand, moet in de Russische competitie nog 2 wedstrijden afwerken, tegen Lokomotiv Moskou en Ska-Khabarovsk. Zodra die achter de rug zijn, zou Mancini terugkeren naar Italië om de onderhandelingen af te ronden en zijn handtekening te zetten.

Vorig weekend raakte bekend dat Carlo Ancelotti bedankte voor de job. Ook Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) zouden op de shortlist van de federatie staan.

Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na de mislukte WK-barrages tegen Zweden. In afwachting van een opvolger is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, ad interim aangesteld.