"Carlo Ancelotti wijst de nationale ploeg af"

Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november. Italië had toen het loodje gelegd in de barrages van de WK-voorronde.

In afwachting van een opvolger is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en Roma, ad interim aangesteld. Intussen startte de bond zijn zoektocht naar een volwaardige bondscoach op, maar die verloopt niet rimpelloos.

Volgens de Italiaanse sportkranten was een akkoord met Carlo Ancelotti dichtbij, maar die heeft de bobo's van de Italiaanse bond gisteren naar verluidt verteld dat hij niet ingaat op hun aanbieding.

De oud-verdediger heeft de handen vrij sinds hij in september bij Bayern München werd ontslagen. Sommige media linken hem aan Arsenal, waar Arsène Wenger na 22 jaar de handdoek gooit.

Naast Ancelotti zouden ook Roberto Mancini (Zenit), Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) op de shortlist van de Italiaanse federatie staan.