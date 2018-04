Patrick De Koster: "Ik zie De Bruyne wel eindigen in LA"

In de periode voorafgaand aan de transfer van De Bruyne naar Manchester City ging De Koster zelfs een poosje wonen bij de voetballer. "Soms is het complex om iedereen bij elkaar te krijgen, terwijl je in volle onderhandelingen net snel moet kunnen reageren", legt De Koster uit.

Bij zo'n transfer komt heel wat kijken. "De eerste contacten met City waren in februari, maar de transfer was pas rond in augustus. De clubs moeten altijd eerst een akkoord vinden. Kevin had het wel naar zijn zin in de Bundesliga en zag wel wat in Bayern München, maar die konden niet op tegen de financiële slagkracht van PSG en Manchester City."

"Als makelaar kun je wel druk zetten, maar ik probeer iedereen te respecteren. We bekijken wat de beste oplossing is voor de speler, zowel financieel als sportief. De toekomst van Kevin? Ooit zie ik hem eindigen in LA."