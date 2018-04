De Bleeckere zet schouders onder scheidsrechtersschool: "Het is een passie"

Met het project kunnen scheidsrechters professioneler begeleid worden. Het Expoline Referee College biedt een lessenpakket aan voor starters die al ervaring in het amateur- en profvoetbal opdeden en over de basiscompetenties beschikken om scheidsrechter te worden.

Maar ook de talenten uit het nationale en provinciale voetbal die via een arbitragekamp willen bijleren zijn welkom. Voetbal Vlaanderen en Expoline bieden bovendien ook meerdaagse buitenlandse stages aan waarop een groepje scheidsrechters zich kan klaarstomen voor de volgende stap in hun loopbaan.

"Scheidsrechters van alle niveaus en leeftijden begeleiden en opleiden, mijn passie en ervaring overbrengen aan collega's: ik doe niets liever", legt Frank De Bleeckere uit.

"Referee zijn is geen sexy hobby. Het is een job. Maar het is een fantastische mogelijkheid om je als mens te ontwikkelen. Leren omgaan met spelers en publiek, reglementen kennen en toepassen op het terrein, fysiek in orde zijn, sociale vaardigheden leren, het is een levensles en ervaring. Het is een passie."