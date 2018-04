Messi verpulvert ook geldrecord: meer dan 100 miljoen euro inkomsten

Messi doet haasje-over met Ronaldo, zijn concurrent bij Real Madrid. Vorig seizoen was de Portugees met 87,5 miljoen nog een betere verdiener dan de Argentijn met 76,5 miljoen.

Maar Messi laat vandaag iedereen achter zich. Met 126 miljoen euro heeft hij bijna 30 miljoen euro meer dan CR7. France Football keek naar de inkomsten van de huidige voetbaljaargang en publiceert morgen zijn hele onderzoek.

Achter de twee toppers - die al sinds 2008 de Gouden Bal-trofee mooi onder elkaar verdelen - vinden we de Braziliaan Neymar (81,5 miljoen) terug. De PSG-aanwinst heeft bijna het dubbele van Welshman Gareth Bale (Real/44 miljoen). De Spanjaard Gerard Piqué (Barça/29 miljoen) sluit de top 5.

Bij de trainers vinden we woelwater José Mourinho als top of the bill terug. De Portugees van Manchester United incasseert 26 miljoen euro, op de voet gevolgd door Chinees bondscoach Marcello Lippi en Diego Simeone (Atletico), Zinédine Zidane (Real) en Pep Guardiola (Man.City).