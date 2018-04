Club nummer 13 voor Marvin Ogunjimi: Dinamo Brest uit Wit-Rusland

Eind maart liet Marvin Ogunjimi zijn contract ontbinden bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht. Zijn nieuwe bestemming: Dinamo Brest (de bekerwinnaar in Wit-Rusland).

Voor Ogunjimi is het al het 13e team uit zijn carrière. Nadat hij doorgebroken was bij Racing Genk, versierde Ogunjimi een transfer naar Mallorca. Dat was geen groot succes.

Daarna volgden uitleenbeurten aan Standard, Beerschot en OH Leuven. Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi aan zijn odyssee door de wereld: Strømsgodset (Noorwegen), Suwon (Zuid-Korea), Ratchaburi Mitr Pol (Thailand), Skënderbeu (Albanië) en Oqjetpes (Kazachstan). Na een ommetje in Maastricht trekt hij nu dus naar Wit-Rusland.