Zuid-Amerikaanse voetbalbond wil 48 landen op WK in Qatar

De beslissing van de FIFA had in eerste instantie betrekking op het wereldkampioenschap in 2026. Dat WK is nog niet toegewezen en zal dus door Marokko of het trio VS-Mexico-Canada georganiseerd worden.

CONMEBOL, de voetbalbond waaronder de Zuid-Amerikaanse landen zich verenigen, heeft FIFA-preses Infantino via een brief op de hoogte gebracht van hun wens die beslissing reeds op het WK in Qatar toe te passen.

Maar dat het effectief zo ver komt, valt te betwijfelen. Het WK in Qatar is reeds aan een nauw tijdsschema van 28 wedstrijddagen gebonden om de clubs tevreden te stellen. De FIFA had immers, vanwege de hitte in Qatar, het WK van de periode juni-juli naar november-december verplaatst.