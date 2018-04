Portugal ziet Danilo Pereira uitvallen voor WK

Danilo kroonde zich met de Portugese nationale ploeg in 2016 nog tot Europees kampioen in Frankrijk. Nu ziet de verdedigende middenvelder van Porto het WK in Rusland dus aan zijn neus voorbijgaan.

"Danilo Pereira heeft een gedeeltelijke scheur aan de achillespees in zijn linkerbeen en zal donderdag worden geopereerd", liet moederclub Porto weten.

De onverwachte blessure brengt de plannen van Portugal-coach Fernando Santos in de war. De 26-jarige Danilo, nog maar net hersteld van een kuitblessure, deed vaak dienst als doublure van Sporting-middenvelder Carvalho.